Boris Johnson avisa que o SNS britânico pode ficar "sobrecarregado" como o italiano

Em Itália, a situação é dramática, com quase 5.000 mortes. No Reino Unido, onde a pandemia chegou mais tarde, o registo já é de 233. Em declarações à imprensa britânica, Boris Johnson pediu aos cidadãos que fiquem em casa, de modo a impedir a propagação do vírus.

O primeiro-ministro do Reino Unido avisa que o sistema nacional de saúde britânico (NHS) pode ficar "sobrecarregado" pela pandemia do novo coronavírus, como o italiano, face ao crescente número de vítimas mortais.

Medidas mais duras na última semana

Segundo o governante, a incapacidade de resposta dos italianos à pandemia da Covid-19 não é por falta de qualidade.

"Os italianos têm um sistema nacional de saúde soberbo e, mesmo assim, os seus médicos e enfermeiros têm sido completamente sobrecarregados pela procura."

Na última semana, o Governo do Reino Unido intensificou a resposta à Covid-19, com o encerramento de escolas, bares e restaurantes. Johnson também pediu às pessoas que evitem interações sociais desnecessárias, para que o NHS consiga lidar com a pandemia, e apelaram ao milhão e meio de pessoas identificadas como mais vulneráveis para que fiquem em casa.

No sábado, o NHS chegou a acordo com o setor hospitalar privado, garantindo mais ventiladores e um milhar de camas e "staff" médico extra, para a partir da próxima semana.

O Reino Unido contabiliza 5.018 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 233 mortes.

O governo de Itália decidiu encerrar, temporariamente, todas as atividades produtivas, exceto as que são essenciais para os cidadãos, numa tentativa de conter a propagação do novo coronavírus.