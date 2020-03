Coronavírus. Não ponha luvas e máscaras nos ecopontos

O alerta é do Ministério do Ambiente e da Ação Climática: as luvas e as máscaras usadas em tempo de pandemia de Covid-19 não devem ser colocadas em ecopontos.

Em comunicado enviado esta sexta-feira para as redações, a tutela reforça que “o lugar adequado são os contentores para resíduos indiferenciados”.

Os ecopontos, relembra o Ministério de João Pedro Matos Fernandes, “são apenas dedicados a resíduos de embalagens, vidro e papel/cartão”.

"Em resumo: os ecopontos não são locais para deposição de luvas e de máscaras", sublinha o Ministério, que deixa um apelo aos cidadãos para que "acatem as indicações sobre o correto acondicionamento e encaminhamento dos seus resíduos", encaminhando quem tenha dúvidas para o site da Agência Portuguesa do Ambiente.

