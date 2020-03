Coronavírus já causou mais de 12.700 mortos em todo o mundo

O novo coronavírus já causou pelo menos 12.725 mortos em todo o mundo, depois de ter sido identificado pela primeira vez em dezembro, em Wuhan, na província chinesa de Hubei.

O novo balanço foi divulgado este sábado pela agência noticiosa France-Presse.

Segundo os dados da AFP, publicados às 20:43 (hora de Lisboa), desde o início da pandemia da Covid-19 foram detetados mais de 291.420 casos de infeção em 165 países e territórios, número que apenas reflete uma fração do número real de contaminações, já que um grande número de países só está a testar os casos que necessitam de internamento hospitalar.

A Itália, que registou a primeira morte no final de fevereiro, conta agora com 4.825 mortos, de um total de 53.578 casos. Segundo as autoridades italianas, mais de 6.000 dos infetados já estão curados.