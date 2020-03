Frederico Varandas reforça combate ao coronavírus

Frederico Varandas está de regresso ao exercício da medicina. Dada a situação de emergência, o presidente do Sporting pediu ao diretor do serviço de saúde militar para ser reintegrado e vai atender pacientes.

"Já servi o País, hoje vou voltar a fazê-lo enquanto o estado de emergência durar e voltarei sempre que Portugal precisar. Vamos. Vamos com tudo", escreveu o líder leonino, no Instagram.

Frederico Varandas já participou numa formação específica para a Covid-19 no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.



O presidente do Sporting volta a exercer medicina "pelas gerações dos nossos pais e avós, mas também por esta geração que não pode crescer num país sufocado noutra grave crise económica".

Frederico Varandas respondeu, assim, ao apelo do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que está a aceitar voluntários, incluindo militares na reserva e na reforma, além de ex-militares, para auxiliarem as Forças Armadas, no reforço do Serviço Nacional de Saúde.

Varandas é médico de profissão e capitão do Exército, mas deixou o exercício da medicina quando se tornou presidente do Sporting.