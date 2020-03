A Arquidiocese de Braga com projeto de catequese semanal online. Intitula-se "Catequese com o Bispo Nuno" e vai decorrer às sextas-feiras entre as 16h e as 17h já a partir desta sexta-feira.

Esta iniciativa da Arquidiocese de Braga vem "colmatar a interrupção causada pela pandemia de Covid-19 na catequese das paróquias e comunidades católicas".

O comunicado informa que este projeto consiste num tempo de diálogo do Bispo Auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida, através do facebook, emitida em direto no canal da Arquidiocese às sextas-feiras entre as 16h e as 17h.

Hoje decorre a primeira catequese em que será abordado o tema "O aparente silêncio de Deus perante o sofrimento: Onde está Deus quando acontecem tragédias".

Pretende-se "privilegiar a interactividade, pelo que a intenção é que os catequisandos intervenham na sessão com questões e dúvidas".