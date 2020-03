Profissionais de saúde, bombeiros e polícias com horários especiais nos supermercados

Por outro lado, adianta a marca em nota de imprensa enviada à Lusa, os clientes estão a ser também sensibilizados para a adoção de boas práticas, apelando não só ao respeito por todos, como à manutenção de distância de segurança e ao pagamento por Contacless ou MB Way, em vez de dinheiro.

Em resposta à agência Lusa a Lidl explica que a partir de hoje e em qualquer uma das 258 lojas em Portugal continental, irá ser disponibilizada uma hora de acesso privilegiado: 30 minutos antes do horário de abertura e entre as 19h00 e as 19h30 (30 minutos após o horário de fecho).

A estes dois juntam-se agora as cadeias Lidl e El Corte Inglês.

Os supermercados deste grupo estão abertos ao público em geral entre as 10h00 e as 19h00, mas os grandes armazéns de Lisboa e Gaia estão parcialmente encerrados, mantendo-se apenas em funcionamento as áreas de informática, telecomunicações e alimentação para animais, além dos supermercados e dos espaços saúde.

Uma hora antes da abertura ao público os supermercados atendem em exclusivo profissionais da área de saúde, forças de segurança, proteção civil e pessoas de idade superior a 65 anos ou de especial vulnerabilidade.

Por outro lado, adianta o El Corte Inglês, serão assegurados os seus serviços de entregas ao domicílio e de recolhas no parque como é o caso do 'Click & Car', sendo possível as compras através da loja online.

A cadeia de supermercados Aldi, decidiu que os profissionais de saúde, bombeiros e forças de segurança poderiam fazer as suas compras entre as 9h00 e as 10h00, todos os dias, mediante a apresentação de um comprovativo profissional.

Os hipermercados E.leclerc anunciaram, em comunicado, que devido à crise gerada pela Covid-19 estão abertos entre as 8h00 e as 9h00 em exclusivo para atender elementos das forças de segurança, bombeiros e profissionais de saúde, que têm ao seus dispor as caixas de pagamento automático.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 89.000 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou esta sexta-feira o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.