Portugueses retidos no estrangeiro sem conseguir regressar. "Estamos desesperados"

Com a suspensão de voos de fora da União Europeia pelo Governo português e com vários países do mundo a optar por fechar fronteiras, para responder à pandemia de Covid-19, "várias centenas" de portugueses que estavam a viajar viram os seus voos cancelados e procuram ajuda de consulados e embaixadas para conseguir regressar a Portugal.



Ministro dos Negócios Estrangeiros diz à Renascença que o governo "não é uma agência de viagens" e está a procurar dar apoio nos vários casos, mas nem sempre há condições para o repatriamento.



