​​Bispo de Bragança-Miranda escreve aos diocesanos manifestando solidariedade e proximidade

O prelado considera que “as determinações e decisões tomadas pelas autoridades sanitárias e civis reforçam o combate nesta grande luta pela defesa e promoção do singular dom da vida” e reforça a necessidade do empenho de todos “para barrar o contágio da epidemia viral, o coronavírus, Covid”.

“De repente, tudo mudou! Não temos memória de nada assim! A pandemia da Covid-19 está a mudar tudo rapidamente e até a pôr tudo em causa. Mudam-se as rotinas, mudam-se as vontades, muda-se o estilo e a regra de vida. Afinal acontece a conversão humana, que é feita de mudança, e que por esta oportunidade repentina se acerte a autêntica conversão do coração”, escreve D. José Cordeiro.

Na carta aos diocesanos D. José Cordeiro expressa a “mais profunda gratidão” por “todos os que agem na caridade e na cidadania responsável”: agentes pastorais, instituições particulares de solidariedade social, escolas, médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde.

O bispo de Bragança-Miranda agradece ainda “pela colaboração recíproca com as instituições autárquicas, civis, académicas, das forças da segurança, da solidariedade social, da comunicação social e por todas as pessoas que buscam o Bem, a Justiça, a Paz e a Verdade na sua vida”.

“Rezamos por todos e cada um, especialmente pelas pessoas doentes, pelos mais velhos e todas as pessoas que vivem no sofrimento, na solidão, no isolamento, na prisão, na deficiência, na ignorância, na pobreza, na depressão, no stress, no desemprego e na migração”, assegura o bispo transmontano.

“Que ninguém se sinta só e abandonado. Estamos contigo, irmão e irmã! Deus não nos abandona. Ele está connosco!”, conclui D. José Cordeiro.