“Economia a funcionar é essencial para vencermos” a batalha do coronavírus

A economia não pode parar, avisa o presidente da Câmara de Lisboa no espaço de comentário do programa As Três da Manhã.

“A paragem completa do país para se vencer a crise é uma abordagem errada”, afirma Fernando Medina, alertando que daqui a algum tempo poderemos precisar de serviços que entretanto deixaram de estar disponíveis.

“Não há contradição entre economia e defesa da saúde pública”, sublinha o autarca. “Ter a economia a funcionar é essencial para vencermos esta batalha”, reforça, considerando que o estado de emergência traz consigo o “grande desafio coletivo” de manter a económica a funcionar.

João Taborda da Gama, que assina este espaço de comentário com Fernando Medina, concorda e lembra que “o estado de emergência também permite obrigar empresas e setores a continuar a laborar”.

Por agora, assiste-se já a uma reorganização da economia e dos serviços, com muitas compras via internet. Mas, porque estes canais também estão a ficar entupidos, é importante criar plataformas de distribuição de bens e “as regras de entrega em casa de medicamentos têm de ser flexibilizadas”, sublinha Taborda da Gama.