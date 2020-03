Coronavírus. PGR adia eleições para Conselho Superior do Ministério Público

Acompanhe em direto:



As eleições para magistrados membros (vogais) do Conselho Superior do Ministério Público (CSM), marcadas para 20 de março, foram adiadas "sine die" devido ao surto de Covid-19, por decisão da procuradora-geral da República (PGR), Lucília Gago.

No despacho, a que a agência Lusa teve acesso, a PGR justifica a decisão com a conjuntura da pandemia, com a "emergência sanitária a ela associada" e "ausência de previsão de evolução favorável" da situação provocada pelo coronavírus no país.

Refere ainda que a decisão por si tomada na segunda-feira está em linha com as recomendações das autoridades de saúde e mereceu a concordância dos elementos da Comissão de Eleições.

Lucília Gago determinou que o processo eleitoral será retomado "quando se reunirem condições para a realização" daquelas eleições para o CSMP - órgão de gestão e disciplina dos magistrados do MP, que é presidido pela PGR.