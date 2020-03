“Drive thru”. Queimódromo do Porto será ponto de rastreio do novo coronavírus

O Queimódromo do Porto vai ter, a partir desta quarta-feira, o primeiro posto de recolha de material para análises de rastreio à Covid -19.

Este espaço resulta de uma parceria entre a Câmara do Porto, a administração de saúde do norte e a Unilabs Portugal e este será o primeiro ponto de recolha para análises em sistema de “Drive thru”. Isto significa que os pacientes suspeitos de infeção podem deslocar-se ao ponto de recolha sem entrar em contato com outras pessoas.

O objetivo é “testar doentes fora de meio hospitalar, em condições de conforto e segurança coletiva e aliviar o afluxo de potencias suspeitos portadores aos hospitais”, como se lê no comunicado conjunto das três entidades responsáveis pelo projeto, que resulta de uma proposta da Unilabs, uma empresa de análises e patologia clinica, dirigida pelo ex-deputado do PSD Luis Menezes.

O ponto de recolha não é de acesso livre, só pode ir a este posto quem esteja referenciado pelas autoridades de saúde, ou seja, implica marcação previa por parte do Serviço Nacional de Saúde.

“O sistema, cujas entradas e saídas serão controladas pela polícia, permitirá a realização de cerca de 400 testes diários numa primeira fase, podendo evoluir para perto de 700 testes por dia.

Este centro estará dotado com médicos de Medicina Geral e Familiar que aplicarão um inquérito epidemiológico e sintomático (RedCap) que avalia a necessidade de teste ou de outra orientação. Só se deverão deslocar ao local pessoas previamente referenciadas, já que o sistema não permitirá a execução de testes ad hoc”, lê-se também no comunicado enviado à redação.