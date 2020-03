​Médico galego sobre a Covid-19: “Sinto medo”

Veja também:

O médico galego Jorge Cameselle Teijeiro, conhecido em Espanha por investigações na luta contra o cancro, partilhou uma reflexão sobre a Covid-19 na sua conta privada do Facebook e no início do post comenta. “confesso-vos que, como médico, esta é a primeira vez na vida que sinto medo”.



Este reputado professor universitário galego lembra que quando em dezembro passado, ao conhecer os primeiros dados da doença na China, escreveu no seu mural que este vírus ia mudar o mundo tal como o conhecemos, muitos, e até profissionais de saúde, não levaram o alerta a sério e taxaram a afirmação de exagerada.

“Agora na atualidade, infelizmente, sabemos que esta epidemia irá submeter os sistemas de saúde a um enorme stress. Os técnicos de saúde – prossegue – não queremos palmadinhas nas costas, nem frases grandiloquentes de que somos heróis e outras tretas”, prossegue Jorge Cameselle no post que chamou a atenção da agência EFE.

“Sabemos desde sempre que o nosso trabalho como médicos é importante. Muito importante”, sublinha o médico galego e acrescenta: “mas eu tenho medo, confesso-vos. Medo de contagiar os meus, medo de ver morrer muita gente que não deveria morrer prematuramente”, continua o médico não poupando críticas à “classe política que debilitou o sistema de saúde espanhol”.