Comité Olímpico confiante na realização dos Jogos Olímpicos

John Coates, responsável do Comité Olímpico Internacional (COI) pela comissão de acompanhamento do Jogos Tóquio2020, está confiante na realização do evento, apesar da pandemia de Covid-19, e descartou que maio seja a data limite para um possível adiamento.

“Está tudo a decorrer para que os Jogos arranquem no dia 24 de julho, como está planeado” afirmou o australiano John Coates, que é também vice-presidente do COI, em declarações ao jornal "Sydney Morning Herald"

Há um mês, Dick Pound, antigo vice-presidente do organismo, garantiu que maio seria a data limite para o COI tomar uma decisão sobre o cancelamento dos próximos Jogos Olímpicos, algo que Coates agora rejeita.

“Essa nunca foi a posição do Comité. Isso foi uma ideia pessoal do Dick Pound. Ainda faltam quatro meses”, lembrou Coates.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.