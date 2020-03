Canadá. Trudeau em isolamento após mulher ter sido diagnosticada com coronavírus

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, vai ficar em isolamento voluntário durante duas semanas, depois de a esposa, Sophie Gregoire Trudeau, ter sido diagnosticada, esta quinta-feira, com Covid-19.

A primeira-dama do Canadá foi submetida a exames depois de ter regressado de Londres com sintomas de gripe.

"O primeiro-ministro encontra-se saudável, sem sintomas. Como medida de precaução e seguindo os conselhos dos médicos, ele vai ficar em isolamento durante 14 dias", lê-se num comunicado oficial do Governo canadiano.

Sophie vai ficar em quarentena durante 14 dias.

O Canadá regista, atualmente, um morto e um total de 158 casos confirmados de infeção.

Sete das dez províncias do Canadá registam casos de infeção pelo Covid-19 e, depois de uma subida acentuada do número de infetados, todas as escolas vão ser fechadas a partir do próximo sábado, até ao dia 5 de abril.