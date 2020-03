Quarentena. O que se pode ou não pode fazer quando se está em isolamento?

O objetivo desta medida, segundo o mesmo documento , é impedir o estabelecimento de cadeias de transmissão e atrasar o início da transmissão comunitária disseminada, podendo justificar-se a sua implementação, de acordo com o nível de exposição do contacto, durante a contenção

O documento do Governo explica que a quarentena ou isolamento de contactos refere-se “à separação ou restrição de movimentos e de interação social de pessoas que possam estar infetadas com SARSCoV-2, porque estiveram em contacto próximo (não protegido) com caso confirmado 24 de COVID-19, mas que se mantêm assintomáticas”.

A Renascença tentou obter respostas à forma como a quarentena é decretada, aplicada e penalizada através do presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, do documento de contingência publicado pelo Governo e através de um artigo publica na revista científica da Ordem dos Médicos.

Já existe um mecanismo para que as autoridades de saúde possam emitir uma declaração que permite ressarcir as pessoas do ponto de vista laboral para que não percam a remuneração.

O isolamento, quando tecnicamente justificada, pode ser aceite voluntariamente ou, em situações de recusa, ser determinado pela Autoridade de Saúde. As situações desta natureza que ocorram fora do contexto de declaração do estado de emergência, devem ser previstas e tipificadas.

Segundo o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, dependerá de instrumentos ao nível da autoridade de saúde, ou até do Governo, “numa norma mais abrangente e poderá implicar que as pessoas se mantenham em casa em isolamento.

Qual a duração do isolamento?

A duração do isolamento deve ser, de acordo com o conhecimento atual, de 14 dias desde o último contacto com o caso confirmado de COVID-19, podendo variar à medida que se for tendo mais conhecimento sobre o período de incubação e período de contagiosidade do vírus.

No caso de isolamento dos elementos do agregado familiar, a sua duração pode ser alargada por mais um período de incubação se outro membro do agregado familiar vier a ser um caso confirmado de COVID-19

No caso de Fiães, há o relato pela Junta de Freguesia de pessoas que continuam a passear pelas ruas. Então, o que podem ou não podem fazer as pessoas durante uma quarentena?

O pressuposto de as pessoas estarem em isolamento é não ter contactos com outras pessoas, colocando em risco de contraírem a infeção. Isso aplica-se às pessoas que estão doentes.

As pessoas que não têm sintomas, mas estiveram em contato, esse risco é um pouco mais baixo. No entanto, estando em isolamento devem evitar o contacto social com terceiros, e isso inclui à rua para terem algum tipo de ação social. Mas deve haver um cuidado relevante no próprio domicílio para não expor os outros coabitantes de um risco que se está a tentar evitar.

Que cuidados deve ter quem está em isolamento no domicílio?

Se as pessoas estão com sintomatologia devem tossir para a prega do cotovelo. Utilizar lenços descartáveis, higienizar as mãos com frequência, e higienizar as superfícies que podem ser manipuladas. Há ainda que manter o isolamento social para evitar a interação com outras pessoas, e manter o distanciamento de um a dois metros para reduzir a potencialidade de dispersão da doença.

Mas se faltarem medicamentos, alimentos e bens essenciais a vida, como é que as pessoas podem suprir essas necessidades?

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, sugere que a implementação de um apoio social, ou comercial em que “as pessoas podem ter os bens distribuídos ao domicílio, reduzindo a possibilidade de haver interação social com terceiros”.

“Isso pode ser feito através dos serviços de entregas”, argumenta. Há já várias autarquias que têm serviços e alimentação ao domicílio, e equipas de cuidados domiciliários. Há também mecanismos que já existem e outros que deviam ser criados.