Sobe para 39 o número de casos de coronavírus em Portugal

Sobe para 39 o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal, avança o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda. Os doentes estão "clinicamente estáveis", mas há uma paciente que inspira "algum cuidado e está sob vigilância clínica mais apertada".

Há um total de 339 casos suspeitos que aguardam o resultado dos exames, adianta António Lacerda em conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

"Os primeiros casos foram importados de Itália e de Espanha, existindo cadeias de transmissão ativas em Portugal", refere o secretário de Estado da Saúde.

Portugal ativou "atempadamente" os planos de contingência nacional, regional e local, afirma António Lacerda, e "são esses planos que têm levado à tomada de medidas localmente".

O Norte do país é a região "mais afetada" pelo coronavírus, o que levou ao encerramento de todas as escolas de Lousada e Felgueiras. Estão ainda encerradas duas escolas na Amadora e duas no Algarve.

"As medidas de contingência são tomadas depois de uma avaliação pela autoridade de Saúde de forma flexível, dinâmica e proporcional. Daí que em alguns casos se proceda ao encerramento de algumas turmas e noutros ao encerramento completo de estabelecimentos de ensino", explica António Lacerda.

"As medidas tomadas não são arbitrárias e seguem orientações da Direção-Geral da Saúde. É importante que os portugueses continuem a confiar e a seguir as recomendações da nossa autoridade nacional de saúde."