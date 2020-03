O que vai mudar na Justiça por causa do coronavírus

O novo coronavírus está a provocar várias alterações em diversos setores da sociedade portuguesa, e a Justiça está também a adaptar-se à epidemia. Os Centros de Estudo Judicários, as prisões e os tribunais e o Instituto de Registo e Notariado vão adotar várias medidas de prevenção.

Centro de Estudos Judiciários (CEJ)

A escola de formação de magistrados já tem em curso algumas medidas para travar o novo Coronavirus. Há uma semana que as formações contínuas são acompanhadas, e participadas, apenas via on line através de transmissões dos debates. Na sala está apenas presente o painel de oradores e as questões são colocadas por email. Nos corredores e outros espaços são visíveis informações sobre as condições de higiene e proteção, nos wc foi mesmo colocado sabão azul e branco.

O CEJ, sedeado em Lisboa, é a única escola de formação de juízes e magistrados e recebe formandos de todo o país, sendo que há uma grande fatia da zona norte. A Formação inicial de auditores mantém-se presencial.

As provas escritas dos candidatos ao novo curso já decorreram em Lisboa, Porto e Coimbra, para Maio estão agendadas as provas orais, altura em que os candidatos se deslocam todos a Lisboa.

Prisões

A norte nos estabelecimentos prisionais de Paços de Ferreira, Santa Cruz do Bispo, Vale de Sousa, Aveiro, Braga, Guimarães, Viana do Castelo, bem como o estabelecimento prisional anexo à Policia judiciária do Porto têm visitas suspensas. Nos restantes estabelecimentos as visitas durante a semana reduzem-se a duas pessoas por dia, por recluso. A partir desta segunda feira todos estabelecimentos a nível nacional deixam de ter visitas ao fim de semana. Também os Centros Educativos de Santo António e de Vila do Conde têm visitas suspensas. Para facilitar o contacto com familiares e amigos foi permitida a realização de três chamadas telefónicas diárias com a duração de cinco minutos cada.

Quem visita fica impedido de levar bens alimentares e outros e os novos reclusos ficam em quarentena antes de entrarem para as alas prisionais.

Foram criadas duas enfermarias de retaguarda para internamentos que se venham a verificar necessários: uma no estabelecimento prisional do Porto e outra no Hospital de São João de Deus, em Caxias.

A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais criou um grupo de crise para o Covid 19 que está em contacto articulado com a Direção Geral da saúde.

Tribunais

Evitar utilização de elevadores, limpeza e desinfeção dos vários espaços, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas, são algumas das recomendações. Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19, ou que identifique um colega na empresa com caso suspeito, deve informar a chefia direta (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a sala de “isolamento” pedindo máscara e luvas e contacta o SNS 24.