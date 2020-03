“Lay-off” simplificado para empresas severamente afetadas pelo coronavírus

O Executivo anunciou esta segunda-feira um regime de “lay-off” simplificado para as empresas que vejam a sua atividade "severamente afetada devido à epidemia", de Covid-19. O “lay-off” consiste numa suspensão temporária do contrato de trabalho.

Segundo o esquema anunciado pelo Governo, os trabalhadores terão a garantia de retribuições ilíquidas equivalentes a dois terços do salário até 1.905 euros, 30% suportado pelo empregador e 70% pela Segurança Social até um máximo de seis meses.

A medida foi apresentada esta segunda-feira em conferência de imprensa, depois de uma reunião extraordinária da concertação social, na qual foram anunciadas uma série de medidas para ajudar empresas e trabalhadores a enfrentar os problemas económicos causados pela epidemia.

Entre estas medidas está a duplicação, por parte do Governo, de 100 para 200 milhões de euros da linha de crédito para apoio à tesouraria das empresas, a linha de crédito destina-se a micro, pequenas e médias empresas, tem a comissão de garantia totalmente bonificada e estará disponível a partir de dia 12, segundo informação disponibilizada hoje no final da reunião extraordinária da Comissão Permanente de Concertação Social.

O Governo decidiu ainda que o pagamento dos incentivos no quadro do Portugal 2020 será efetuado no mais curto espaço de tempo possível, a título de adiantamento, se tal se mostrar necessário, uma moratória de 12 meses na amortização de subsídios reembolsáveis no quadro do QREN e do PT2020, que se vençam até 30 de setembro de 2020.

Segundo e executivo, "as despesas suportadas com a participação em eventos internacionais anulados continuarão a ser elegíveis no quadro dos sistemas de incentivos".

"Paralelamente, o Governo avaliará, após o controlo da epidemia, o impacte da mesma sobre a capacidade de concretização de objetivos contratualizados, no âmbito dos sistemas de incentivos, para efeitos de eventual ajuste dos mesmos", refere.

Desde já, acrescenta, "fica estabelecido que não são considerados incumprimentos a falta de concretização de ações ou metas devido à epidemia".