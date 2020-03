Morreu o antigo realizador da Antena 1 Rafael Correia, autor do "Lugar ao Sul"

NELSON SILVA LOPES

06 mar, 2020 Salvaterra de Magos 17:15

Lembro-me de ainda miúdo colocar despertador para acordar e ouvir o Lugar ao Sul. O repórter ia ao encontro das pessoas com o microfone ligado e captando todos os sons. Tinha a arte de nos transportar para o local com as suas descrições com a linguagem simples do povo. A reportagem é isto. Poucos o fazem como o Rafael. Grato pelo legado que nos deixa. Descanse em Paz Mestre