O olhar e a voz das mulheres na segunda edição do festival “Artística”

Évora acolhe, pela segunda vez, o festival “Artística”, uma iniciativa da câmara municipal que apresenta propostas distintas nos domínios das artes visuais, cinema, contos, conversas, música e teatro.

Com as celebrações do Dia Internacional da Mulher à porta, o evento tem como epicentro, entre outros temas, sensibilidade feminina nas artes.

“É o mote deste festival”, refere uma nota do município, enviada à Renascença, mas também “outras questões culturais e sociais relacionadas com a mulher, enquanto criadora e produtora artística, são interrogadas e abordadas, sob várias perspetivas, como os seus direitos, por um lado, e as desigualdades de que é alvo, por outro lado.”



A organização sublinha que o festival deve ser entendido como “um encontro de formas de arte com olhar e voz femininos”, partindo do princípio “que todos os criadores, produtores de arte, ou artistas, que seguem uma sensibilidade e um senso ditos femininos, sejam mulheres ou homens, devem usufruir de total liberdade e igualdade.”

Promover e divulgar a criação e o trabalho artístico de mulheres e de expressões do feminino é, no fundamental, o objetivo deste encontro.

Quatro dias de espetáculos em diferentes locais

O programa preparado para estes dias, desenvolve-se em vários espaços da cidade património mundial: Igreja de S. Vicente, Auditório Soror Mariana, Associação “É Neste País” e, ainda, na Sociedade Harmonia Eborense (SHE).

O cinema dá o pontapé de saída, neste dia 4, com a exibição do filme “Made In Bangladesh”, de Rubaiyat Hossaino, com o apoio da SOIR Joaquim António D’Aguiar. As sessões acontecem no Auditório Soror Mariana, às 18h00 e 21h30.

A quinta-feira fica marcada por uma conversa, sob o tema “Ser Mulher na Sociedade e na Cultura”, com várias convidadas, pelas 18h00, e a leitura de poesia erótica, “E o verbo fez-se carne”, por Elisabete Piecho, com poemas recolhidos da “Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica” de Natália Correia, pelas 21h30, ambas as sugestões na Igreja de São Vicente.