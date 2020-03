Sporting confirma compra de Rúben Amorim por 10 milhões

O Sporting oficializou, esta quinta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a contratação de Rúben Amorim ao Sporting de Braga por 10 milhões de euros mais IVA.

Os 10 milhões são pagos por Rúben Amorim e dois adjuntos, Adélio Cândido e Carlos Fernandes. Micael Sequeira, inscrito na Liga como treinador principal do Braga devido à falta de habilitações de Amorim, fica no Minho. Emanuel Ferro, que cumpria a mesma função no Sporting, com Silas, mantém-se na equipa técnica. O treinador de guarda-redes Tiago Ferreira transita dos sub-23 para a equipa principal.

Em comunicado à CMVM, o Braga detalhou os contornos do negócio. O Sporting pagará os 10 milhões de euros em duas prestações, cada uma de cinco milhões. A primeira prestação terá de ser paga até sexta-feira. O Sporting terá, também, de pagar o valor do IVA, correspondente a 230 mil euros, até ao final do mês de março. Até ao dia 5 de setembro, o Sporting terá de pagar a segunda prestação, de cinco milhões de euros, acrescida de 6% em juros, no valor máximo de 155 mil euros.

Apresentação marcada para as 15h00

Rúben Amorim chegou esta manhã, por volta das 8h00, à Academia de Alcochete, para orientar o primeiro treino e, às 15h00, ser apresentado como novotreinador do Sporting, sucedendo a Silas. Assinou contrato válido até 2023, com cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

O técnico encontra o Sporting no quarto lugar do campeonato, a quatro pontos do terceiro classificado, o Braga. Esta época, os leões somam 19 vitórias, três empates e 15 derrotas em 37 jogos, em todas as provas.



Rúben Amorim começou a carreira de treinador na temporada passada, no Campeonato de Portugal, no Casa Pia, que foi obrigado a deixar, porque não o tinha nível de treinador permitido. Esta época, assumiu o comando técnico da equipa B do Braga e, face à saída de Ricardo Sá Pinto, no início de janeiro, foi promovido à formação principal.



Os impressionantes resultados em 13 jogos convenceram o Sporting. O Braga de Amorim venceu o Benfica na Luz, venceu duas vezes o FC Porto e duas vezes o Sporting, tendo ainda conquistado a Taça da Liga.