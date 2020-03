Saravia. “Não joguei o que esperava no FC Porto”

O defesa Renzo Saravia foi apresentado como jogador do Internacional, clube brasileiro que vai representar até final do ano, por empréstimo do FC Porto.

O internacional argentino falou sobre a sua passagem pelo Dragão.

“Não joguei o que esperava no FC Porto. Tinha a possibilidade de ficar, mas o meu objetivo é jogar com regularidade para voltar à seleção da Argentina”, explicou.

Na apresentação, Saravia explicou a escolha pelo Internacional.

“Quando o meu empresário me comunicou a possibilidade de vir para o Internacional, um grande clube, com a possibilidade também de ter o mesmo treinador com quem consegui um título importante na Argentina, não duvidei”, acrescentou.

O técnico do Internacional é Eduardo Coudet, com quem Saravia se sagrou campeão na Argentina, na altura pelo Racing Avellaneda.