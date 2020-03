Morreu o terceiro médico de coronavírus no Hospital de Wuhan

Os hospitais de Wuhan e da província de Hubei foram inundados por dezenas de milhares de pacientes, e os profissionais de saúde que os tratam também tiveram que lidar com a escassez de equipamentos de proteção e material médico.

Parte do Hospital Central de Wuhan está localizado a apenas 2 quilómetros do mercado de Wuhan, epicentro da doença que já infectou quase 91 mil pessoas em todo o Mundo, tendo vitimado pouco mais de três mil doentes.

Sem informações

O hospital não deu pormenores de como Mei contraiu o vírus. No entanto, um relatório do Comité de Wuhan da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, em 18 de fevereiro, afirmou que este médico foi infectado depois de trabalhar longas horas na linha de frente do combate ao coronavírus.

Da mesma forma, poucas informações foram divulgadas sobre a morte de Jiang no domingo. O colega Li Hai disse ao jornal oficial do regime chinês, o People's Daily, que Jiang estava exausto depois de trabalhar "sem parar" no tratamento de pacientes com coronavírus.