Biden vence "Super Terça-feira" e torna-se o favorito para a nomeação democrática

Andrew Yang, um dos três milionários que concorreram a estas primárias democráticas e que desistiu há 10 dias, disse no sábado à noite depois da votação na Carolina do Sul que Joe Biden era o “comeback kid” destas eleições.

A metáfora é certeira. Joe Biden esteve quase morto nestas primárias, mas em quatro dias mostrou uma capacidade excecional de dar a volta à situação e ei-lo que sai desta Super Terça-Feira como o mais provável nomeado do partido para defrontar Donald Trump em novembro próximo.

A sua candidatura foi brindada com vários epítetos: frágil, sem entusiasmo, mal organizada, falida, frustrante, incapaz de mobilizar os eleitores, morta. Até sábado passado estes eram os adjetivos que se iam alinhando sobre ela. No sábado, porém, nas primárias da Carolina do Sul, o ex-vice-presidente renasceu das cinzas e a partir daí tudo foi diferente.

A dinâmica (“momentum”) criada pela vitória confortável que teve na Carolina do Sul foi arrasadora. Logo no dia seguinte os dois outros candidatos moderados na corrida — Pete Buttigieg e Amy Klobuchar — desistiram e anunciaram o seu apoio a Biden. Várias figuras nacionais do partido vieram a público apoiá-lo, o establishment deu sinais do seu empenhamento e, last but not the least, o dinheiro começou a pingar com profusão — 10 milhões de dólares em dois dias.

Foi uma espécie de toque a rebate. De repente, toda a gente na ala moderada do Partido Democrático se rendeu a Biden e viu nele a única hipótese de travar o progressista Bernie Sanders. Não só a única, mas também a derradeira. Era agora ou nunca. As sondagens davam vantagens confortáveis a Sanders em vários dos 14 estados que iam a votos, sobretudo nos dois grandes prémios da noite eleitoral: Califórnia e Texas.

Mas a mobilização em torno da candidatura de Biden começou a inverter essa tendência e mesmo a perceção pública das hipóteses do candidato, ao ponto de as apostas terem voltado a colocar Biden como o mais provável nomeado do partido. Tudo isto em 48 horas.