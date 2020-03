Coronavírus. Hospitais de S. António e S. João já não têm capacidade para acolher novos casos

Os hospitais de Santo António e de São João, no Porto, “esgotaram a capacidade”, pelo que mais quatro hospitais na região Norte foram ativados na noite de segunda-feira devido ao coronavírus (Covis- 19), anunciou a diretora-geral da Saúde.

“Recebi um telefonema que me disse que [os hospitais de] Santo António e São João esgotaram a capacidade”, revelou na segunda-feira Graça Freitas, durante o programa “Prós e Contras”, na RTP1. Por isso, contactou com a Administração Regional de Saúde do Norte para “ativar os outros quatro hospitais que estavam na retaguarda prontos para ser ativados”.

Quanto às razões pelas quais os hospitais de Santo António e de São João esgotaram a capacidade, a mesma responsável da explicou que os quartos de pressão negativa nestas unidades de saúde “têm lá outros doentes internados”, “os dois casos positivos” já conhecidos e também os casos “suspeitos que lá estão neste momento”. Mas estes são espaços por onde já passaram mais de cem casos.