Exortação pós-sinodal do Papa Francisco. Não reciclem já a "Querida Amazónia"

As mulheres não serão ordenadas. Nem mesmo diaconisas. Continuarão a não poder receber “Ordens”. Os homens casados não poderão ser presbíteros. Nem mesmo “os anciãos” (os “justos” da escritura). Continuarão, como agora, “apenas” diáconos permanentes. Para a falta de quem possa celebrar a eucaristia e confessar, o Papa recorre à velha receita: façamos oração por novas vocações. Como Jesus: “Pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe.” Sem novidade que se note, ou mudança que se antecipe, das duas uma: ou a Exortação pós-sinodal “Querida Amazónia” não é notícia ou, pior ainda, “é uma má notícia”. Falso. Leiam-na e verão.

Não admira que o documento tenha sido visto com um quase desprezo pela totalidade da imprensa. Votado à indiferença ou maledicência. Para Francisco escrever um “texto bonito”, afirmam os especialistas na matéria, não precisava ter realizado um Sínodo. Para meter na gaveta as conclusões do trabalho sinodal, então não precisava de as ter publicado, permitindo a divulgação das recomendações, acompanhadas das respetivas votações. Resumindo: o Papa Francisco ou cedeu a pressões ou, pior do que isso, reconheceu-se nelas. Em traços largos esta meia dúzia de lugares comuns foi tudo o que os “media” disseram do texto. Mas a resposta a esta dúvida sobre o que o Papa pretende com a Exortação é legítima e merece ser procurada.

Se lhe propunham o regresso à figura das “diaconisas”, que existiram na Igreja até ao século IV, e a revisão da norma disciplinar do celibato sacerdotal (ainda praticada na Igreja Oriental fiel a Roma) e não queria seguir essas recomendações, para quê, então, este texto? Sobretudo sabendo de antemão qual seria a sua grelha de leitura mais óbvia? Um texto de uma quase perfeita equidistância entre os que maioritariamente pediam mudança e os que ameaçavam escandalizar-se com ela? Ninguém se entende.

Quis Francisco jogar na ambiguidade, esconder-se por detrás de um documento onde apenas sugere a leitura atenta do outro (aparentemente a indicar a direção oposta?) e com isso sugerir que lhe dará uma espécie de aval a prazo? Ao estilo de quem diz “eu não o farei no meu pontificado, mas tomo boa nota da sugestão que, a seu tempo, dará fruto"? Quis ele, no fundo, deixar claro: esse será o caminho, mas comigo não!? As teses da imprensa especializada, sempre vagamente conspirativas, multiplicaram-se e duraram um dia. Depois, deixou de ser notícia e, em rigor, só o foi pela leitura rápida de meia dúzia dos seus pontos. Os outros caíram no esquecimento. Como se o texto de “Querida Amazónia” não fosse exatamente dedicado a todo o povo de Deus e não servisse para que todos aprendêssemos com ele.

E refiro apenas alguns desses pontos importantes com os quais podemos e devemos aprender: primeiro, esquecer a sacristia como reduto sagrado do poder da Igreja e o clericalismo como uma doutrina vagamente paralisante, que tolhe os movimentos dos leigos. Estes não são apenas a maioria dos membros da Igreja, mas aqueles de que no pós-concílio se espera que realizem, se não toda a ação da Igreja em saída, pelo menos a grande maioria da sua ação.

Ao não limitar a vida em Igreja a uma estrutura de poder encabeçada necessariamente pelo Padre (o senhor do “poder”, como se o sacerdócio não fosse comum a todo o povo de Deus), a Igreja continua a não cumprir o mandato de conciliar, 50 anos depois. Na Igreja como um todo é necessário criar (ponto 94) “uma cultura eclesial própria, marcadamente laical” e na Amazónia especificamente essa cultura tem de ser “capilar” e “com incisivo protagonismo dos leigos”, lembra Francisco.