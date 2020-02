Posso abrir encomendas da China? SNS 24 responde a dúvidas sobre coronavírus

Mais mil chamadas por dia do que o habitual. A Linha de Saúde 24 (ou SNS 24) tem recebido muitos telefonemas para esclarecer dúvidas sobre o novo coronavírus – um total de 6.500 por dia. Para fazer face ao aumento de chamadas e à propagação do surto de Covid-19, o SNS 24 foi reforçado com mais enfermeiros (mais de 100 “em atendimento sumiltâneo”) e existe todo um processo para determinar se a pessoa com sintomas pode estar infetada com o novo vírus. “Uma pessoa que sinta que tem aqueles sintomas mais característicos – a tosse, a febre, as dificuldades respiratórias – e que ligue para o SNS 24 vai ser atendido por um enfermeiro, que vai fazer um conjunto de questões”, refere na Renascença a diretora do serviço, Arlete Monteiro. “Há um protocolo que é seguido e, de acordo com esse protocolo pode, ou não, fazer sentido ativar a linha de apoio médico”, onde “estão médicos que vão falar com o enfermeiro – e, se necessário, com o utente – para tentar perceber se aquilo que nós chamamos os 'protosuspeitos' – uma pessoa cujo quadro é suficientemente parecido com aquilo que estamos a falar do coronavírus – deverá ser encaminhada para testes ou não”, explica.

Ou seja, depois da primeira fase de perguntas, por parte do enfermeiro, pode ser necessário passar a uma segunda fase – a linha de apoio médico, onde uma troca de informação entre os dois profissionais de saúde deverá permitir averiguar “se este é ou não um caso para estudo acrescido”. “Se não for, a pessoa é informada disso e há uma proposta da chamada autovigilância: ir controlando a sua temperatura, ter em atenção as pessoas que estão consigo. No caso de a resposta ser que há hipótese de a pessoa poder estar contaminada, a linha vai dar um conjunto de instruções para a pessoa fazer os testes”, repete a responsável. Arlete Monteiro avisa: todo este processo demora tempo. SNS24.gov.pt: perguntas, respostas e um pré-diagnóstico O site do SNS 24 tem disponível uma série de perguntas e respostas sobre o novo coronavírus. “São questões preparadas de acordo com as que nos estão a chegar”, revela a diretora do serviço, convidada desta sexta-feira no programa As Três da Manhã. “Posso abrir uma encomenda que veio da China?”, é uma das perguntas. “Pode”, responde Arlete Monteiro. Mas há mais: “como é que o vírus se propaga, o que posso fazer para prevenir, se tiver de viajar o que faço”, entre outras mais detalhadas.