I Liga. Já há horários para as próximas três jornadas

A Liga divulgou os horários para as próximas três jornadas da I Liga.

A 24.ª jornada arranca, a 6 de março, com a receção do Sp. Braga ao Portimonense. Benfica e FC Porto jogam no sábado, com as águias a deslocarem-se a Setúbal (18 horas), seguindo-se a receção dos dragões ao Rio Ave (20.30 horas).

Na ronda 25, os encarnados (contra o Tondela) e leões jogam no sábado, enquanto os dragões só no domingo visitam Famalicão.

Já na 26.ª jornada, águias e dragões voltam a jogar no sábado.

Calendário completo

24.ª jornada

Sexta-feira (6 de março)



Sp. Braga - Portimonense, 20h30





Sábado (7 de março)

Tondela - Boavista, 15h30

Vitória Setúbal – Benfica, 18h00

FC Porto - Rio Ave, 20h30





Domingo (8 de março)

Belenenses - Famalicão, 15h00

Moreirense - Marítimo, 15h00

Gil Vicente -Santa Clara, 17h00

Sporting - Aves, 17h30

Paços Ferreira - Vitória Guimarães, 20h00





25.ª jornada

Sexta-feira (13 março)

Rio Ave FC - P. Ferreira, 20h30





Sábado (14 março)

Portimonense - Gil Vicente, 15h30

Marítimo - Vitória Setúbal, 15h30

Benfica - Tondela, 18h00

Vitória Guimarães - Sporting, 20h30





Domingo (15 de março)

Santa Clara - SC Braga, 15h00

Aves - Belenenses, 15h00

Boavista - Moreirense, 17h30

Famalicão - FC Porto, 20h00





26.ª jornada

Sexta-feira (20 março)

Gil Vicente - Famalicão, 20h30





Sábado, (21 março)

Tondela - Aves, 15h30

Vitória Setúbal - Santa Clara, 15h30

FC Porto - Marítimo, 18h00

Portimonense - Benfica, 20h30





Domingo (22 março)

Belenenses - Vitória Guimarães, 15h00

Moreirense - Rio Ave, 15h00

Sp Braga - Boavista, 17h30

Sporting - P. Ferreira, 20h00