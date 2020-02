Putin diz que recusou duplos para o substituir em eventos perigosos

O Presidente russo, Vladimir Putin, revelou, esta quinta-feira, que existiu um plano para que tivesse duplos encarregados de substituí-lo em eventos potencialmente perigosos, uma possibilidade que garantiu ter recusado.

"É o verdadeiro [Putin]?", perguntou um jornalista da agência de notícias TASS. "Sim", respondeu o presidente russo, durante uma entrevista organizada pelos seus 20 anos no poder.

A pergunta é sustentada por inúmeras teorias, que circulam sobretudo "online", que questionam se Putin tem um sósia. "Recusei-me a ter duplos", salientou o Presidente, confirmando, no entanto, que essa possibilidade lhe foi proposta.

"Foi nos momentos mais difíceis da luta contra o terrorismo", no início dos anos 2000, indicou, quando a Rússia estava em guerra com um movimento de independência islâmica na Chechénia e na região do Cáucaso. Após a sua nomeação como primeiro-ministro no final de 1999, Vladimir Putin lançou a segunda guerra chechena, que levou à reconquista do exército russo dessa antiga república soviética.

Entre teorias da conspiração que circulam na Internet, algumas alegam que o verdadeiro Vladimir Putin está morto e foi substituído por um sósia.

Segundo os internautas, existem várias explicações que poderiam confirmar estas teorias. Alguns afirmam que o rosto visivelmente pouco afetado aos 67 anos ou ainda o seu conhecimento às vezes hesitante do alemão, mesmo que Vladimir Putin tenha trabalhado na Alemanha de leste como agente da KGB, os serviços secretos soviéticos, podem confirmar a utilização de duplos.