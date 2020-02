Comissões bancárias. “Mais do que o valor, é a desproporção”

A Deco aplaude as propostas para a limitação e proibição de algumas comissões bancárias, que vão ser debatidas nesta quinta-feira à tarde no Parlamento. A associação mas não adere, contudo, a nenhuma delas, pois entende que há serviços têm mesmo de ser cobrados. “Apesar de todas beberem daquilo que é a génese da nossa disputa com os bancos no comissionamento desproporcionado, a verdade é que nenhuma se colou completamente ao que exigimos”, explica Tito Rodrigues, do gabinete de assuntos jurídicos da Deco, na Renascença. No entender da associação para a defesa do consumidor, existem comissões que, de facto, não correspondem a qualquer serviço – como é o caso da comissão de processamento da prestação, “em que pagamos para poder pagar”. Contudo, “onde são prestados serviços – e a manutenção de conta, se calhar, é daquelas onde ainda pode estar a ser prestado serviço – há comissões” que têm de ser cobradas”. Nesse sentido, Tito Rodrigues sublinha: “mais do que a questão do valor, é a questão da desproporção”.

Há muito que a guerra às comissões bancárias foi iniciada pela Deco, que acusa os bancos de aumentarem constantemente o valor das comissões bancárias sem qualquer contrapartida e pediu, por isso, a intervenção do Parlamento – o que agora se concretiza. Convidado do programa As Três da Manhã, o responsável do gabinete jurídico da Deco, diz que “chegámos aqui já num universo quase de fábula, porque temos percebido que a banca faz aqui um exercício ao contrário” – ou seja, “olha para uma folha de Excel, tem os custos e depois diz: queremos atingir este resultado e depois vai criando comissões para chegar àquele número, que é o número mágico”. A Associação Portuguesa de Bancos já reagiu às propostas que vão a debate no Parlamento e avisou: se forem aprovadas, podem obrigar os bancos a ter de reduzir custos e levar ao encerramento de balcões e ao despedimento de trabalhadores. Na Renascença, Tito Rodrigues lembra, por outro lado, que “temos percebido pelos últimos números que são lucros fantásticos no último ano”.