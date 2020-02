Liga de Clubes reúne com Direção Geral da Saúde por causa do coronavírus

A Liga de Clubes vai reunir, na quinta-feira, com a Direção Geral de Saúde, devido à propagação de casos de coronavírus no continente europeu e que têm afetado o futebol em solo italiano.

Em comunicado, o organismo que rege as duas principais divisões do futebol português explica que a reunião, que está marcada para as 9h30, tem como objetivo "falar de medidas preventivas e antecipar cenários no futebol profissional português, numa altura em que o futebol italiano está a sofrer consequências dos casos existentes, no país europeu com maior número de infetados e que já contabiliza 11 mortos relacionados com o Covid-19".

Recorde-se que foram adiados diversos jogos da Serie A, no último fim-de-semana, e os próximos vão realizar-se à porta fechada, assim como o jogo entre Inter de Milão e Ludogorets, na quinta-feira, para a Liga Europa.

A Liga de Clubes pretende "saber de que forma o Futebol Profissional pode precaver-se da chegada do vírus ao nosso país", termina assim o comunicado.