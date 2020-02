​Suíça, Áustria e Croácia anunciam primeiros casos de coronavírus

As autoridades de saúde da Suíça confirmaram esta terça-feira o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus no país, no Cantão de Tesino, próximo da fronteira com a Itália.



O departamento Federal de Saúde Pública informou que o caso foi confirmado pelo laboratório de referência da Genebra.

Também a Áustria anunciou esta terça-feira os dois primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus no país. A emissora pública austríaca ORF noticiou, citando as autoridades da região do Tirol (oeste), que foram confirmados dois casos de infeção pelo Covid-19, um dos quais um cidadão italiano.

A emissora não precisou se a pessoa em causa viajou recentemente de Itália para o Tirol ou se reside naquela região.

As duas pessoas apresentam febre ligeira e estão internadas, em isolamento, no hospital de Innsbruck.

A Croácia anunciou também esta terça-feira o seu primeiro caso, um homem que viajou recentemente para Turim, cidade do norte de Itália.

“Determinámos o primeiro paciente em que foi confirmada a presença do vírus”, disse o primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, à imprensa.

O primeiro-ministro precisou tratar-se de “um homem jovem, com uma manifestação ligeira da doença”, que foi “colocado em isolamento” num hospital da capital, Zagreb, e está “em boas condições”.