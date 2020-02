Sérgio Conceição quer o FC Porto em primeiro em maio

O treinador do FC Porto reforça que a sua equipa “quer muito ganhar e estar em primeiro no final do campeonato, em maio”. “Claro que é sempre melhor estar na frente. Não dependemos só de nós, mas fizemos o nosso trabalho perante uma equipa que criou dificuldades”, disse Sérgio Conceição.

Na flash interview da Sporttv, o técnico dos dragões refere que foi um “jogo difícil”. “Defensivamente eles estiveram sempre atentos e consistentes, apesar de na primeira parte termos tido três ou quatro situações de golo. E quando se marca nestes jogos as coisas ficam diferentes, mas não conseguimos. O início da segunda parte foi muito bom, tentei mudar alguma coisa a partir do banco, com o Nakajima e o Zé Luís, e penso que resultou”, acrescenta.

Conceição reforça que “nos últimos 25 minutos estivemos em cima do adversário e criámos ocasiões que devíamos ter definido melhor. O golo apareceu em cima dos 90 e é mérito dos jogadores”.

A falta de frescura física, “nunca vai ser uma desculpa” para o treinador dos azuis e brancos. O FC Porto venceu o Portimonense por 1-0, com um golaço de Alex Telles, aos 87 minutos.