Arsenalistas no pódio

O Sporting de Braga venceu o Vitória de Setúbal por 3-1, em jogo da 22.ª jornada da I Liga, recuperando o terceiro lugar na prova.

Ricardo Horta, aos 63 minutos, Bruno Wilson, aos 75, e Trincão, aos 90+7, foram os autores dos três golos arsenalistas.

É o oitavo jogo consecutivo da equipa de Rúben Amorim sem perder para o campeonato.

Pelo Vitória, que está há quatro jogos sem ganhar, marcou Ghilas, aos 89 minutos.

Com este triunfo, o Sporting de Braga recupera o terceiro lugar perdido momentaneamente para o Sporting - recebeu e venceu o Boavista por 2-0 -, com 40 pontos, enquanto os sadinos estão no 12.º lugar com 26.

