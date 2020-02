Relatório iliba TAP de responsabilidades no caso da suspensão de voos para a Venezuela

O ministro da Administração interna recebeu este sábado o relatório sobre o inquérito do caso Guaidó. No documento, conclui-se que não houve violação de regras de segurança por parte da TAP, nem por parte do aeroporto de Lisboa. A informação é avançada pela RTP.

“Os resultados preliminares que acabei de receber desse relatório são muito claros ao indicar que, no aeroporto de Lisboa, na actuação quer das autoridades aeroportuárias, quer da companhia aérea TAP, não houve nenhuma violação de regras de segurança”, afirmou Eduardo Cabrita à televisão pública.

O relatório ficou concluído 11 dias depois de o voo de Juan Guaidó Lisboa-Caracas ter sido duramente criticado pelo Governo venezuelano.

O Executivo de Nicolás Maduro acusou a companhia aérea portuguesa de ter permitido o transporte de substâncias para fabricar explosivos. Acusou ainda TAP de ter ocultado a identidade do líder da oposição, Juan Guaidó.