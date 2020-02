Fernando Mendes: "Sporting fez o melhor jogo da época"

Fernando Mendes gostou da exibição do Sporting no encontro da Liga Europa com o Basaksehir, que terminou com vitória dos leões, por 3-1. Em entrevista a Bola Branca, o antigo defesa sustenta que este foi o melhor jogo da época da equipa de Jorge Silas, com destaque para as entradas na equipa de Vietto e Jovane e a mobilidade de Sporar.

"Foi o melhor jogo que o Sporting fez nesta temporada. Os primeiros 45 minutos foram excelentes e o Sporting podia ter decidido a eliminatória. Houve mudanças na equipa: a entrada do Vietto, e bem, o Jovane Cabral veio dar outra qualidade e velocidade a esta equipa, que era algo de que o Sporting precisava, e um ponta de lança móvel para criar espaços. As coisas começam a melhorar, mas é preciso dar continuidade ao que fizeram neste jogo. O Sporting tem bons jogadores. Pode não ter um plantel vasto de qualidade, mas consegue fazer um bom onze", afirma.



Fernando Mendes não dá o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa por garantido. Contudo, sublinha que o Sporting tem jogadores experientes que podem ajudar a equipa de Alvalade no jogo da Turquia.



"Não é fácil jogar na Turquia. As equipas são fortes e o ambiente é pesado. Contudo, o Sporting tem jogadores experientes. Acho que o Sporting podia ter resolvido a eliminatória e ir para a Turquia com um resultado mais alargado e mais tranquilo. São dois golos, mas era melhor um três a zero, visto que um golo fora abre sempre possibilidades de recuperação. Mas, se o Sporting mantiver a atitude que teve neste jogo, tem todas as condições para passar", realça o antigo jogador.