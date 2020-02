​Por enquanto, fraco pecúlio

Deixámo-lo escrito ontem e, depois de vistos os jogos de ontem à noite, reafirmamo-lo nesta sexta-feira. Ainda assim, nenhuma das equipas portuguesas está eliminada. Faltam mais quatro jogos e, em três deles, bastarão vitórias por apenas um golo de diferença para seguir em frente na competição.

De todos os participantes, o Sporting foi o único que saiu por cima, vencendo o segundo classificado do campeonato turco por uma margem que inspira alguma confiança para não permitir surpresas. Os leões poderiam, inclusive, ter chegado a um resultado mais dilatado, tantas foram as oportunidades de que dispuseram para deixar tudo resolvido em Alvalade.

Fica também a boa oposição dos jogadores de Silas, cada vez adaptados à circunstância de não poderem continuar a contar com Bruno Fernandes.

O Benfica somou a terceira derrota juntando-lhe mais uma sombria exibição na sua deslocação à Ucrânia. E, embora a eliminatória não esteja perdida, a equipa de Bruno Lage terá de produzir futebol de maior qualidade do que aquela que exibiu em Karkiv.

Exibição pouco consistente foi também a do FC Porto em Leverkusen, sobretudo na primeira parte do jogo com o Bayer. É verdade que os dragões melhoraram muito na etapa complementar mas, tal como o Benfica, também no jogo em casa terá de fazer melhor para não sair borda fora desta edição da Liga Europa.

Muito bem voltou a estar o Sporting de Braga, ainda que o ciclo vitorioso de Rúben Amorim tenha ficado interrompido. A vencer por 2-0 na capital da Escócia, surpreende a forma como os minhotos permitiram a reviravolta, deixando tudo para decidir na Pedreira.

Globalmente, apenas uma vitória, fraco pecúlio para o ranking da UEFA.

Para a semana será melhor, com certeza.