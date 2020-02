Sérgio Conceição: "Bayer tem equipa fortíssima"

O treinador do FC Porto reconhece que o Bayer Leverkusen tem “uma equipa fortíssima, habituada a jogar Champions”.

Sérgio Conceição reforça que os alemães têm “uma dinâmica ofensiva perigosa, com jogadores que podem decidir o jogo”.

O técnico dos dragões desvaloriza o facto de o técnico do Bayer dizer que conhece tudo do FC Porto e refere que hoje em dia “a informação é fácil e fazemos análise detalhada do adversário, sabemos quase tudo do nosso adversário”.

Conceição acrescenta: o FC Porto é clube histórico, clube ganhador” e que, por isso, ultrapassou o “momento difícil” que foi a derrota na Taça da Liga.

“Futebol é momento e o momento é amanhã, o jogo mais importante”, referiu.

Já Diogo Leite, o defesa-central portista, considera que “vai ser um jogo difícil”, mas garante que o FC Porto vai “fazer tudo para sairmos daqui com a vitória”.