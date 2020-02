Borba. Presidente da Câmara não se demite e vai preparar defesa

O presidente da Câmara de Borba (Évora), António Anselmo, arguido no processo da derrocada da estrada 255 no concelho, que provocou cinco mortos, disse esta quinta-feira que vai preparar a sua defesa e recusou demitir-se do cargo.



"Imaginem que vocês são acusados", afirmou o autarca, dirigindo-se aos jornalistas, numa conferência de imprensa, realizada na Câmara de Borba, acrescentando: "Vocês têm direito a defender-se. Como tal, é aquilo que eu vou fazer, como devem calcular."

António Anselmo, que logo no início do encontro com os jornalistas começou por tirar do bolso parte de uma folha rasgada da notificação judicial, na qual se podia ler "segredo de justiça", confirmou ter recebido na quarta-feira "a documentação do DIAP [Departamento de Investigação e Ação Pena] de Évora".

"Está a ser avaliada exaustivamente para, depois, vermos quais são os passos que temos de fazer a seguir", disse o autarca.

Ao longo de toda a conversa com os jornalistas, o presidente da Câmara de Borba alegou sempre encontrar-se "em segredo de justiça" o processo relativo à derrocada da Estrada Municipal (EM) 255, ocorrida a 19 de novembro de 2018, quando um troço da via caiu para o interior de pedreiras à saída da cidade, provocando cinco mortos.