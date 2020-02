​Coronavírus na China. Número de novos casos sofre queda acentuada

Entretanto, a China retirou as credenciais a três jornalistas do "Wall Street Journal", depois de o jornal ter recusado pedir desculpa por uma coluna de opinião considerada "racista".

A Coreia do Sul anunciou esta quinta-feira de madrugada 31 novos casos confirmados da doença. O número de pessoas infetadas naquele país é agora de 82.

Em toda a China continental morreram 2.121 pessoas deste o início do surto, em dezembro, adianta a Comissão Nacional de Saúde. Há 74.675 infetados.

Trata-se de uma quebra acentuada em relação ao dia anterior, por exemplo, em que tinham sido confirmados quase 1.700 pessoas infetadas com o coronavírus.

As autoridades da província de Hubei, na China, registaram 349 novos casos de coronavírus (Covid-19) esta quarta-feira, o número mais baixo das últimas semanas.

Morreram dois passageiros do cruzeiro em quarentena

Dois idosos infetados com o novo coronavírus, que saíram do cruzeiro em quarentena no Japão, morreram, anunciou hoje o Ministério da Saúde japonês.

Estes são os primeiros casos mortais entre mais de 600 pessoas infetadas com o Covid-19 no navio Diamond Princess, o que eleva para três o número de mortes causadas pelo novo coronavírus no país.

O novo coronavírus Covid-2019 foi detetado pela primeira vez no final do ano em Wuhan, na província de Hubei (centro da China).

Desde então, e a par do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, foram confirmados outros casos de infeção do novo coronavírus em cerca de 30 países e territórios.

A OMS declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

[notícia atualizada às 7h00 de quinta-feira]