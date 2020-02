Papa apresenta a lei como instrumento de liberdade

O Papa apresentou este domingo a lei como instrumento de acrescento da liberdade e não da sua diminuição.

Falando durante o ângelus, Francisco referiu-se ao sermão da Montanha de Jesus, em que ele procura reenquadrar a visão contemporânea das leis que tinham sido dadas a Moisés.

“Trata-se de vivê-la como um instrumento de liberdade, que me ajuda a ser mais livre, que me ajuda a não ser escravo das paixões e do pecado”, disse Francisco.

“Pensemos na guerra, nas consequências da guerra, pensemos naquela rapariga que morreu de frio na Síria, há dias, tantas calamidades. Isto é fruto das paixões.”

“As pessoas que fazem a guerra não sabem dominar as próprias paixões. Falta-lhes cumprir a lei”, concluiu Francisco.