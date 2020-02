​Marcelo em Goa, sem nostalgia ou complexos

Na inauguração de um colóquio sobre design urbano, com presença portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa disse, este sábado, que esse passado tem de ser usado a bem do futuro.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, estes cruzamentos entre as duas nações “devem ser vistos sem nostalgia, mas sem complexos no aproveitamento do passado virado para o futuro, e como isso pode servir para enriquecer os nossos laços com a Índia neste momento”.

O Presidente da República chegou a Goa num final de tarde quente, abafado e quase mágico para quem gosta do género. Defende que este microclima único também pode e deve ser aproveitado, por ser único, para desenvolver o turismo.

O diálogo entre Portugal e a Índia continua com mais acordos assinados, este sábado, à beira do Índico, incluindo o que foi mais falado nesta visita: um acordo entre a Águas de Portugal e o estado de Goa para construir equipamentos de saneamento.

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa prossegue no domingo, com uma agenda semiprivada, em que o Presidente vai à missa na Igreja da Imaculada Conceição.