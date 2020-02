Egito confirma primeiro caso de coronavírus em África

O Ministério da Saúde egípcio anunciou esta sexta-feira o primeiro caso do novo coronavírus Covid-19 no continente africano. O portador da doença não é egípcio, indicou o ministério em comunicado, sem precisar a nacionalidade.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) foi informada e o doente, que não apresentava qualquer “sintoma”, foi transferido para um hospital e colocado em quarentena para ser observado e receber tratamento, segundo o ministério.

O coronavírus Covid-19 provocou mais de 1.500 mortos e infetou 66 mil pessoas a nível mundial.

A maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detetada no final do ano.

Além de 1.523 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas e um no Japão.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

Em Portugal, uma criança regressada da China foi internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, por suspeitas de infeção, mas os resultados deram negativo.

Trata-se do sétimo caso suspeito em Portugal, depois de os anteriores terem sido declarados negativos.

Os cidadãos repatriados da China terminam no sábado o isolamento voluntário no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, uma vez que as últimas análises foram "todas negativas", informou a Direção-Geral da Saúde (DGS).



Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), há 44 casos confirmados na União Europeia e no Reino Unido.