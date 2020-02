“Se acabarmos com o princípio de que a vida é inviolável” corre-se o risco de ouvir propostas para repor a pena de morte

Tudo aponta para que a eutanásia venha a ser aprovada no Parlamento. Os partidos têm legitimidade para avançarem com estas propostas, apesar de não as terem incluído nos programas eleitorais?

O Parlamento pode decidir sobre qualquer problema que surge por iniciativa dos deputados. Agora, uma coisa é ter legitimidade, outra coisa é ter liceidade moral. E, moralmente não têm capacidade para isso. Primeiro, tem de haver um certo período entre duas decisões opostas. Não é razoável dizer por mero tacticismo político “vamos avançar com isto”, porque agora temos mais gente disposta. Ou seja, chegamos depois à conclusão que a decisão de há ano e meio era do mau Parlamento e esta agora vai ser do bom Parlamento. Isto é um descredito enorme para o próprio parlamento.

A sociedade civil está a mobilizar para pedir um referendo. É um mal menor, ou nesta altura, é o mínimo que se pode fazer?

Eu como me revejo na posição do Dr. Paulo Rangel, tinha muitas dúvidas sobre o referendo. Mas neste momento é a única coisa que pode travar a votação no Parlamento. Porque não sabemos nada. Repare que não há nenhum movimento especial, não há nenhuma necessidade não há nenhuma premência. Eu não vejo manifestações à porta do Parlamento a exigirem a eutanásia. Se porventura estes projetos fossem aprovados - claro que dia 20 não é uma aprovação - mas se vierem a ser aprovados, isto é de uma importância extraordinária. Seremos o quarto país no mundo a ter uma legislação deste tipo e todos os outros países são constituídos por estúpidos por burros por pessoas que não se interessam por nada, são atrasados? Se acabarmos com o princípio que a vida humana é inviolável, e se for assim, obviamente que círculos extremistas pedirão em breve a pena de morte para crimes graves. Nós que fomos dos primeiros a abolir a pena de morte teremos naturalmente de considerar legítima a proposta. Claro que não será aprovada provavelmente, mas é legítimo que alguém levante e diga: então se a vida humana não é um bem realmente tão protegido e tão fundamental, então também podemos entrar com outras condições para além dessas que vocês apontam em que seria possível considerar a morte como algo que pode ser infligido a uma pessoa.

Disse que a vida não é um valor é a raiz de todos os valores! Ao avançar-se para o referendo não se está a relativizar essa raiz?

Essa é uma é uma posição defensável, é uma posição certamente honesta dizer que a vida não é referendável. É evidente que ao propor um referendo quem o propõe, propõe-no na ideia de que vai obter a reprovação destas medidas. Seria pelo menos uma ocasião para que se realizasse um debate a sério e as pessoas sejam envolvidas. Para que conheçamos finalmente qual é a opinião pública, porque ninguém sabe. E é por isso que o referendo me parece, embora incida sobre uma questão que, pelo menos, muitos consideram não referendável e é uma posição defensável; mesmo assim é uma medida necessária neste momento.

No debate, ainda em fase embrionária, um dos argumentos contra a eutanásia é baseado nas experiências onde ela já é permitida. Conhece essas realidades? Quais são as grandes fragilidades da legislação?

Aqueles quatro projetos que estudei são muito fracos do ponto de vista da fundamentação inicial, oferecem contradições e criam uma série de dificuldades a que não respondem. Fundamental é que eles preveem que matar é crime; em certas condições quem o pratica não é penalizado.

É evidente que a primeira coisa que vai acontecer se isto for aprovado é exigir a descriminalização, porque não vejo que um médico que pratique porventura a eutanásia – e maior parte opõe-se - ache que está confortável por ter praticado um crime, mas não ir para a cadeia. Parece-me que ninguém dos defensores da eutanásia aceitará de bom grado isso. E por outro lado, isso vai criar consequências extraordinariamente gravosas. A primeira como disse é de fazer uma brecha, uma erosão, no conceito de que a vida é um bem precioso que deve ser sempre conservado.