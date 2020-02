Portugueses estão a casar menos

Portugal é o terceiro país da União Europeia (UE) onde há menos casamentos, com uma taxa de 3,4% por mil habitantes registada em 2018, indicam dados divulgados pelo gabinete de estatísticas comunitário.

Os dados do Eurostat, divulgados a propósito do Dia de São Valentim, apontam que Portugal fica na cauda do número de casamentos nos países da UE, apenas superado pelo Luxemburgo (que registou uma taxa de 3,1% por mil habitantes) e por Itália (3,2%).

A percentagem registada em Portugal - 3,4% - é inferior à média comunitária, que foi de 4,4% em 2018, os dados mais recentes sobre esta matéria.

Ainda assim, a taxa nacional aumentou relativamente a 2017 (quando se atingiu 3,3%) e a 2016 (3,1%).

Em sentido inverso, e considerando toda a UE a 27, é no Chipre que mais se casa (com uma taxa de 7,8% por mil habitantes em 2018), seguindo-se a Roménia (7,4%) e a Lituânia (7%).