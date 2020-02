Médica alvo de violência de mãe e filha no Porto

É mais um caso de violência contra médicos, desta vez, no Porto. Mãe e filha insultaram a médica e destruíram aparelhos médicos, no centro de saúde de Nevogilde, na Foz do Porto.

À Renascença, o comando da PSP do Porto garante que as duas mulheres foram detidas e vão ser presentes a tribunal esta sexta-feira.

As duas utentes, com 74 e 43 anos, estavam em consulta e terão começado a agredir verbalmente a médica, que acabou por sair do gabinete para pedir ajuda.

A PSP foi chamada a intervir.

Têm sido relatados vários casos de agressões a clínicos, o que levou o Fórum Médico a decidir responsabilizar a ministra da Saúde por inação por todos os casos de violência que aconteçam no SNS.



A Ordem dos Médicos alerta que os casos de violência contra profissionais de saúde estão a aumentar e lamenta que "este aumento exponencial da violência seja mais um sinal de que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não está bem".