Fiat Tipo 1.3 Multijet 95 cv Sport: Ao serviço da funcionalidade

O modelo Sport ganha uma imagem agressiva graças ao spoiler traseiro - com efeito mais decorativo que funcional - e com um ligeiro prolongamento na zona inferior do pára-choques dianteiro.

A jantes em liga leve de 17 polegadas em negro acentuam o carácter dinâmico, tal como a pintura bicolor com o tecto a diferenciar-se pela cor da restante carroçaria, mas neste caso, como extra que custa 500 euros.

Não sendo o melhor exercício estilístico da italiana Fiat, não choca pela negativa, e com a versão Sport tenta cativar um público mais jovem.

Interior e motor