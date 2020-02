Vizela multado por comportamento dos adeptos contra o Benfica

O Vizela foi multado em 1224 euros pelo mau comportamento dos adeptos no jogo contra o Benfica, em casa, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O Conselho de Disciplina, através do acórdão que foi divulgado esta sexta-feira, revela que os adeptos do clube minhoto arremessaram um copo de plástico e garrafas de água para o banco de suplentes do Benfica em três momentos do jogo.

O Benfica venceu a partida contra o Vizela, por 2-1, depois da equipa do Campeonato de Portugal ter começado a vencer.