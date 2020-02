Ivo Vieira quer trazer veia goleadora para o jogo contra o FC Porto

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, quer aproveitar a veia goleadora que a equipa mostrou no jogo contra o Famalicão, que venceu por 7-0, para vencer o FC Porto, em casa, no domingo.

"Normalmente não me queixo, relato o que vejo no jogo. A quantidade de oportunidades que criamos no último terço é meritório e a realidade é que muitas vezes não culminam em golo. Tento ser o mais coerente e verdadeiro possível. Quando se consegue golos, aumenta a confiança e o élan, que pode catapultar para que aconteça de forma mais regular, mesmo send o FC Porto um adversário de nível muito elevado", disse, em conferência de imprensa.

Depois de ter perdido os dois jogos que realizou contra o FC Porto esta época, no Dragão para o campeonato e a meia-final da Taça da Liga, Ivo Vieira vai receber os dragões com o intuito de vencer.

"O nosso objetivo é sempre jogar para ganhar e conquistar pontos. Temos de tentar ser mais fortes do que o Porto, lutando pelo que acreditamos, dando qualidade ao jogo e vamos fazer tudo para que consigamos ser felizes e fazer mais golos do que eles", explica.

O jogo pode ser decidido nos detalhes, segundo Ivo Vieira: "Precisamos de ser mais eficazes e cometer menos erros. Sofremos dois golos algo consentidos contra o Porto, no pormenor podemos fazer melhor. É isso que faz a diferença".

Apesar de reconhecer o bom ambiente no Estádio D. Afonso Henriques, Ivo Vieira acredita que o fator casa não é motivo de favoritismo para os minhotos.

"Não acho que vá fazer diferença. O Porto joga em qualquer campo com intenção de ganhar, é uma equipa fortíssima. Mesmo jogando em casa sabemos as dificuldades, mas acreditamos no nosso potencial. Acho que isso não vai acrescentar ao jogo em si. Vamos estar por cima na massa adepta, muito apoio, muita gente, mas o que vai fazer diferença é o desempenho dentro de campo dos atletas", remata.

O Vitória de Guimarães recebe o FC Porto no domingo, às 17h30, no Estádio D. Afonso Henriques, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.