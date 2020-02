Gil Vicente ganha fora

O Gil Vicente subiu ao nono lugar da I Liga, ao interromper uma série de quatro jogos sem vencer, com um triunfo em casa do Vitória de Setúbal (2-1), na 21.ª jornada.

Lourency e Sandro Lima marcaram os golos dos gilistas. Já pelo Vitória de Setúbal, que está sem vencer há três encontros, reduziu o capitão Semedo.

Com este triunfo no primeiro encontro da ronda, o Gil Vicente subiu ao nono lugar, com 26 pontos, os mesmos do Vitória de Setúbal, que caiu para o 11.º posto.

Veja o resumo da partida.